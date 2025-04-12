Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görüşmede yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Türk Dünyasındaki önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasında ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Dünyası’nda kültür, sanat, akademi ve hayatın her alanında yaptığı katkılara vurgu yaptı.

TÜRKSOY’un yaptığı tüm etkinliklerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha etkin ve görünür olması için verdiği destekten dolayı TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev’e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, kendisini 3 Mayıs Dünya Türkçülük Gününde açılacak, Yeni Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinin açılış törenine davet etti.

-Raev

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev de konuşmasında, 2006 yılında Kırgızsiztan Kültür Bakanı olduğu dönemde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ilk resmi ziyareti kendisinin yaptığına dikkat çekerek, ziyarette kendisine şimdiki Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un eşlik ettiğini söyledi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev, geçen yıl gerçekleşen 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında da KKTC’ye geldiğini anımsatarak, kültürün ve yaşamın her alanında önemli çalışmalar yapan TÜRKSOY’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sanatçılarını görmekten duyduğu memnuniyet ifade etti.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev, KKTC’ye her türlü desteği vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a görüşmede; Cumhurbaşkanı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler ve Cumhurbaşkanı Gençlik Danışmanı Mustafa Fırat eşlik etti.