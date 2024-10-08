Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'nin, Cumhurbaşkanlığına vekalet etmesiyle, Meclis Başkanlığı vekaletini Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’nin yürüttüğüne işaret edildi.

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe'nin partisi ile birlikte Meclis’ten çekilmesiyle yaşanan Meclis'i açma krizi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Samsun ve Trabzon'da organize edilen tüm etkinlikleri iptal ederek, ülkeye dönmek üzere yola çıktı.

Açılış ve konferanslarda bulunmak amacıyla bu sabah Türkiye’ye giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelecek.