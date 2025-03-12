Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre öncesi Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geliyor.

Türkiye Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yer alacak görüşme KKTC saati ile 13.00’te gerçekleştirilecek.

-Cumhurbaşkanı Tatar'ın Ankara temasları

Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Dostluk Grubu Başkanı, Milletvekili Orhan Erdem ve bazı milletvekilleriyle de değerlendirme toplantısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’den, Cenevre’deki 5+1 gayrı resmi Kıbrıs toplantısına katılacak teknik heyet ile de istişarede bulunacak.