Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Alparslan Erkoç başkanlığındaki Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve sporculardan oluşan heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, Kıbrıs Türklerinin hâlâ ambargolara maruz kaldığını ve Türkiye üzerinden dünyaya açıldığını belirtti. Tatar, Türk dünyası ile uluslararası bazı temasların yapılmasının önemini vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti ile artan temasların elzem olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, engelli bireylerin yasal düzenlemelerle engelsiz yaşam sürmeleri ve sportif, sosyal faaliyetlerde yer almaları için devlet olarak yürütülen çalışmaların değerli olduğunu belirtti.