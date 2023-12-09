Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları telefon görüşmesinde Türkiye ve Yunanistan'ın taraf olduğu "Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Atina Bildirgesi’ne" dair görüş alışverişinde bulundu. İki Cumhurbaşkanı bu çerçevede önümüzdeki dönemde atılacak adımları da değerlendirerek, özellikle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın BM Genel Sekreteri aracılığıyla Rum lidere ilettiği kazan-kazan anlayışıyla hazırlanan iki devlet arasında iş birliği yapılmasına yönelik önerilerinin hem iki taraf, hem Kıbrıs Adası hem de bölge için önemine bir kez daha vurgu yaptı. İki Cumhurbaşkanı nihai bir çözüm bulunana kadar iki halkın faydasına olacak iş birliklerinin büyük önem taşıdığı konusunda da mutabık kaldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iki tarafa da ait olan ada etrafındaki hidrokarbon kaynakları, adanın Türkiye üzerinden AB enterkonnetke sistemine bağlanması, güneş enerjisinden daha etkin yararlanılması, adanın tatlı su kaynaklarının kullanımı ve geliştirilmesi, düzensiz göçle mücadele ve adanın mayınlardan temizlenmesi konularında Rum lidere iş birliği önerileri yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Tatar, geçtiğimiz Eylül ayında New York’ta görüştüğü BM Genel Sekreteri’ne bu önerilerin görüşülmesini mümkün kılacak iş birliği diyaloğunu başlatmak üzere Antonio Guterres’in ev sahipliğinde Rum liderle üçlü bir görüşmede bir araya gelmeye hazır olduğunu da ifade etmişti.