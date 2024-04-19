Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İlyas Demirci başkanlığında Türk Dünyası Mimar ve Mühendisler Odası’ndan bir heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde Cumhurbaşkanı Tatar’a, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov tarafından yazılan ve Türkiye Türkçesine çevrilen ''Gençler Vatanın Dayanağı'' adlı eser takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, güzel düşünceden dolayı teşekkür etti.

Türk Dünyası ile yürütülen yeni siyaset ve çalışmalarla bağların güçlendiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Dünyası Mimar ve Mühendisler Odası’na teşekkür ederek, Türkmenistan’a sevgi ve saygılarını iletti.