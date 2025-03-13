Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, kendisine yapılan bu anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkçe dilinin öğretilmesi, anlatılması ve araştırılmasının önemine değindi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, geçmişten gelen alfabe kültürünün geleceğe taşınması için dilin iyi bilinmesi gerektiğini vurgulayarak, Türk Dil Kurumu'nun bu kapsamda yürüttüğü çalışmalara önem verdiğini belirtti.

Dilin bir araç olduğunu ve bir milletin varlığının da bir göstergesi olduğunu kaydeden Tatar, TDK’nın yaptığı çalışmaları takdir ettiğini dile getirerek, emek verenlere teşekkür etti.