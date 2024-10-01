Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar kabuldeki konuşmasında, göreve yeni başlayan müşavirlere başarılar diledi.

Doğu Akdeniz’de meydana gelen rahatsız edici gelişmelerin halkın güvenliğinin önemini daha da ortaya çıkardığına değinen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC olarak Anavatan Türkiye ile iş birliği içinde hava sahasında, Mavi Vatan’da güvenlik konularında istişare içinde olduklarını belirtti.

Doğru makamlardaki doğru kişilerle bu irtibatı sürdürmenin önemli olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, düzensiz göç konusunda denetim ve güvenliğin önemine ve KKTC’nin güvenliği ve huzuru bakımından Türkiye Cumhuriyeti’nin önemine vurgu yaptı.

Serim

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Cumhurbaşkanı Tatar’a göreve yeni başlayan Askeri Ateşe Hüseyin Güder, İçişleri Müşavirleri Tamer Alpu ve Soner Yıldırım’ı takdim etti.

Büyükelçi Yasin Ekrem Serim, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği içerisinde bulunan Emniyet İrtibat Ofisi ile birlikte KKTC’ye her alanda olduğu gibi güvenlik bağlamında da tam destek verildiğini ve konu ile ilgili mesai harcanmakta olduğunu ifade etti.