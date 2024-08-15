Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi heyetini kabul etmekten, ofisin tecrübelerini ve çalışmalarını KKTC ile paylaşmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fırsat bulduğu her vesile ile Kıbrıs Türkü’nün egemenlik ve eşitlik hakları, kendi devleti ile yoluna devam edebilmesi, kurumsal yapının güçlendirilmesi gibi konularda KKTC ile ilgili önemli değerlendirmeler yapmakta olduğunu hatırlattı ve tüm bu konularda insan kaynaklarının çalışmalarının önemine değindi.

Tatar, beşeri sermayenin, teknoloji ve yapay zekanın gelişiyor olmasına rağmen önemine işaret ederek, gençlerin yetişmesi, eğitimi, gelenek ve göreneklerinin devamının sağlanmasının devletin devamı için önemli olduğunu kaydetti.

KKTC’nin kamu çalışanlarının ve devlete bağlı bazı kurum ve kuruluşların insan kaynaklarının sınavla işe alınma ve liyakate bağlı bazı düzenlemelerin yapılmasında Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı ve üyelerinin sorumlu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kamu Hizmeti Komisyonu’na güveninin tam olduğunu dile getirdi.

Devlet yapısının güçlendirilmesi, KKTC devletinin Doğu Akdeniz’deki Türk devleti olarak en iyi şekilde potansiyelini yakalayabilmesi, refah ve mutluluk içerisinde gelecek nesillere hizmetin verilmesi ve verimliliğin yakalanması için çalışmaların önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Desteğiniz çok kıymetlidir. Teşekkür ederiz” dedi.

-Atay

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Başkanı Salim Atay da, Türkiye Cumhuriyeti’nde 2018 yılında başkanlık sistemine geçilmesi sonrası kurulan dört ofisten biri olan İnsan Kaynakları Ofisi ve faaliyetleri hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi verdi.

Kabulde, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aydın Akkurt da hazır bulundu.