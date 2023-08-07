Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) Macaristan Temsilciliği İcra Direktörü János Hóvári'nin vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, taziye mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"KKTC olarak gözlemci üye sıfatıyla yer aldığımız Türk Devletleri Teşkilatı’nın Macaristan Temsilciliği İcra Direktörü olarak görev yapan Sayın János Hóvári'nin zamansız vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Yaşamı boyunca Türkoloji alanında üstün hizmetlerde bulunarak, Türk devletleriyle Macaristan arasında birçok alanda ilişkilerin pekişmesi için uğraş veren Hóvári'nin vefatı nedeniyle kendisinde Allah’tan rahmet tüm Türk Devletleri Teşkilatı’na şahsım ve halkım adına başsağlığı diliyorum."