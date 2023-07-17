“Türk kadınının neleri başarabileceğini tüm dünyaya bir kez daha gösteren ‘Filenin Sultanlarını’ canı gönülden kutluyorum”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi final mücadelesinde Çin Halk Cumhuriyeti’ni 25-22, 22-25, 25-19 ve 25-16’lık setlerle 3-1 mağlup ederek şampiyon olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımını kutladı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Türk insanının disiplinli çalışma ile dünyanın en iyisi olunabileceğini ve Türk kadınının neleri başarabileceğini tüm dünyaya bir kez daha gösteren ‘Filenin Sultanlarını’ Kıbrıs Türk halkı adına canı gönülden kutluyorum.

Yaşamakta olduğumuz toplumsal zorluklara rağmen bizi sevindiren ve dünya sıralamasında ilk sıraya yükselen Filenin Sultanları ile gurur duyuyoruz.

Halkıma karşı uygulanan tüm kısıtlamalara rağmen çocuklarımız ve gençlerimiz yarışabildikleri her müsabakada büyük başarılar elde etmektedir.

Bunun en yakın örneği Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımlarının gösterdiği başarılardır.

Deprem felaketinde kaybettiğimiz 'Şampiyon Meleklerimiz' her an bizimledir ve Filenin Sultanlarının bizlere ve tüm Türk halkına yaşattığı bu gururu şampiyon meleklerimize affetmeyi eminim en az bizim kadar Filenin Sultanları da istemektedir.

Vicdanla bağdaşmayan, insanlık dışı ve bu çağa ait olmayan izolasyonlardan tamamen arındırılmış yakın gelecekte, Ay yıldızlı bayraklarımızı taşıyan tüm sporcularımızın bize yaşatacağı daha nice şampiyonluklar ve başarılar diliyorum.”