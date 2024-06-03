Kahraman Türk askerinin Kıbrıs’a barış getirdiğini, KKTC’nin temellerinin o dönem atıldığını belirten Tatar, şimdi de Türkiye Cumhuriyeti ve Türk devletlerinin desteğiyle güçlenmeye devam ettiğini, statüsünün yükseldiğini söyledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’na üye iş insanları ve Sakarya sivil toplum temsilcileri ile bir araya geldi.

Sakarya’da yer alan yemekli toplantıyı organize eden 15 Temmuz Milli İrade Derneği Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İnci, açılış konuşmasında, toplantının İki ülke arasındaki iş insanlarını buluşturma amacı taşıdığını belirtti.

Tatar’a yoğun bir programla Sakarya’ya gelmesi nedeniyle teşekkür eden İnci, iş birliğini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz de, Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti, il için önemli anlamlı bir gün olduğunu söyledi.

Kıbrıs davasının Türk milletinin önemli davalarından biri olduğunu ifade eden Karadeniz, Kıbrıs'ın Doığu Akdeniz'e açılan tek kapı olduğunu söyledi. Karadeniz, Kıbrıs meselesinin Türkiye’nin milli davası ve güvenliği olduğunu vurguladı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Sakarya’da temaslarda bulunmaktan, Kıbrıs gazileri, yetkililer, iş insanları ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Barış Harekatı'nın bu yıl 50. yıl dönümünü kutlayacaklarına işaret eden Tatar, Mehmetçik’in adaya gelip mücahit ile birlikte hareket etmese bugün Kıbrıs’ın Yunan adası olacağını kaydetti.

Tatar, Rumların her ortaya çıkan plana “hayır” dediğini, tek taraflı AB’ye üye alındığını, ancak baskılara rağmen Kıbrıs Türk halkının devletine sahip çıktığını kaydetti.

Barış Harekatı'nın dönüm noktası olduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının Barış Harekatı ile bağımsızlık ve özgürlüğüne kavuştuğunu belirtti.

Kıbrıs Türk tarafının adada bir çözüm ve anlaşma için çok fedakarlıklar yaptığını ancak Rum- Yunan tarafının Enosis’ten başka hayali olmadığını belirten Tatar, anavatan, yavru vatan ve mavi vatanla geleceğe emin adımlarla yürüyeceklerini vurguladı.

Tatar, Türkiye ile birlikte güçlü bir şekilde kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, adanın Türkiye için de son derece önemli olduğunu kaydetti.

Bu yüzden büyük bir mücadele yürüttüklerini, halkın refahını artırmak için ekonomik gelişime de önem verdiklerini anlatan Tatar, KKTC’nin Türkiye ile birlikte özellikle turizmde, eğitimde büyük yol aldığını belirtti.

Sanayi ve tarım alanlarında da KKTC’nin özellikle su projesiyle geliştiğini belirten Tatar, Sakarya’dan yatırımcıların da bu gelişmeleri yakından takip ettiğini bildiğini kaydetti ve ülkeye yatırım, iş birliği, ortaklıklar yapmaya çağırdı.

Tatar, Kıbrıs’ta federal temelde, belirsiz bir anlaşma döneminin bittiğini ifade ederek, Kıbrıs’ta artık iki devlete dayalı bir anlaşma olması gerektiğini söyledi.

KKTC’nin kalıcılığı ve istikrarının pekiştiğini, başarılarının Türkiye ile birlikte daha da artacağına inanç belirten Tatar, bunu yatırımcıların ülkeye gelmesiyle gördüklerini kaydetti.

-Yabancıların mal alımına düzenleme

Cumhurbaşkanı Tatar, Amerika, İngiltere, Rusya, Ukrayna ve Avrupa ülkelerinden KKTC’ye yatırım yapıldığını, ev alındığını ifade ederek, yasaları gözden geçirip tarımsal arazilerin korunması için adım attıklarını, Türkler ile yabancılara mal alımı konusunda yeni düzenlemeler yapıldığını anlattı.

KKTC’nin artık Antalya, Bodrum, Alanya, Kuşadası gibi bir lige çıktığını ve Sakaryalıların KKTC’de fırsatlar yakalama, yatırım yapma, ortaklıklar yapabileceğini ifade eden Tatar, “Kapımız her zaman siz kardeşlerimize dava arkadaşlarımıza açıktır, turist öğrenci iş insanı olarak bekleriz” dedi.

Ersin Tatar, aralarındaki bağların daha da gelişeceğine inanç belirterek, Kıbrıs davasının müşterek davaları olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın kolay bir adım olmadığını ancak başarılı bir mücadele verildiğini anlattı. Tatar, kahraman Türk askerinin Kıbrıs’a barış getirdiğini, KKTC’nin temellerinin o dönem atıldığını, şimdi de Türkiye Cumhuriyeti ve Türk devletlerinin desteğiyle güçlenmeye devam ettiğini, statüsünün yükseldiğini söyledi.

Tatar, KKTC’nin denizlerde de güçlenmesi için çalıştıklarını anlatarak, milli mücadele döneminde ve Kıbrıs Cumhuriyeti ortaklık anlaşmasında emeği geçen merhum Adnan Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu’yu andı, darbeleri kınadı.

Sakaryalıları KKTC’ye davet eden ve Kıbrıs’a bir kez gelenin mutlaka bir daha geleceğini ifade eden Tatar, kendine gösterilen ilgiye ve misafirperverliğe de teşekkür etti.

Tatar, yarın Milli Savunma Üniversitesi'nde de konferans vereceğini söyledi.