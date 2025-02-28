Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Rauf Denktaş Üniversitesi’nin Kurucu Cumhurbaşkanı’nın ismini yaşatan önemli bir eğitim kurumu olduğunun altını çizdi.

KKTC'de 144 farklı ülkeden öğrenci olduğunu ifade ederek, bunun büyük bir tanıtım anlamı taşıdığını vurgulayan Tatar, nitelikli öğrenci ve nitelikli eğitimin önemli olduğunu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceği açısından yüksek öğretim sektörünün kökleşerek kurumsallaşması için önemli çalışmalar yapıldığını ifade etti.

KKTC’nin artık bir eğitim adası olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, sektörün, ekonominin lokomotifi durumunda olduğunu ifade etti. Bu önemli sektörde eğitimin kalitesi adına emeklerini esirgemeden çalışan, bu alana katkı sağlayan herkese teşekkür eden Tatar, çalışmalarında başarılar diledi.

-Karaca

Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ise, yürüttükleri projeler ve faaliyetler hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi verdi ve üniversitenin ismine yakışır şekilde, çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.