Kitaplardan elde edilecek gelir Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğine bağışlanacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yazar-şair Aysan Özcezarlı’nın kaleme aldığı, geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğine bağışlanacak “Gök Baharım” ve “Balyoz” isimli kitaplarının tanıtımı etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Rüstem Kitabevi’nde yer alan tanıtımda konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti ve

Özecezarlı’nın gelecek nesillere aktarılması için Kıbrıs Türk edebiyatı, kültürü ve sanatını kitaplaştırmasının önemini vurguladı.

Özcezarlı’nın eserlerin Kıbrıs Türk halkının varlığının dayanağını ve altyapısını oluşturan çalışmalar olduğunu belirten Tatar, Özcezarlının sosyal sorumluluk projeleri sürdürdüğünü de ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar Özcezarlı’yı çalışmalarından dolayı tebrik ederek özellikle Balyoz kitabını merak ettiğini ve ilgiyle okuyacağını dile getirdi.