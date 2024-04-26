Dünya Barış Üniversitesi, Gelsin 60 Yaş Üstü Aktivite Merkezi ve Kıbrıs Türk Emekliler Derneği, yaşlı sağlık hizmetleri konulu seminer düzenledi.

Örgütlerden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Başkanı Özer Çelik, seminerin açılışında yaptığı konuşmada, derneğin faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi ve Derneğe üye olma çağrısında bulundu.

Gelsin şirketi direktörü Şirin Özkaynak, sağlıklı yaş almaya yönelik aktivitelerin önemine değindi.

Dünya Barış Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Aydındoğmuş, bakımevleri, evde bakım, hemşirelik alanlarında eksik olan yasal düzenlemelerin tamamlanması gerektiğini belirtti.

Aydındoğmuş, yasalardaki eksiklikler nedeniyle hemşire yetkilerinin sınırlı olduğunu, hemşirelerin eğitim aldığı alanlarda hizmetlerini sunmakta zorlandığını, ev ziyareti yapan hemşirelerin ve sağlık meslek mensuplarının sayısının çok az olduğunu belirtti.