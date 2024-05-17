Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, MÜSİAD Berlin Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Doğan ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Türk insanının Alman ekonomisine büyük katkı yapmakta olduğunu ifade ederek, Almanya-Türkiye ilişkilerinin önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Berlin ziyareti sırasında MÜSİAD’ı, fabrika ve iş yerlerini ziyaret ettiğini anımsatarak MÜSİAD’ın Alman ekonomisine yaptığı katkıları gördüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, MÜSİAD’ı kabul etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek çalışmalarında başarılar diledi.