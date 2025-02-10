Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Din İşleri Başkanı Hakan Moral ve Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Din İşleri Başkanlığı görevine atanan Hakan Moral’a yeni görevinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, eski Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca milli ve dini değerlerine bağlı kalarak bu topraklara tutunduğunu vurguladı.

Tarar, İslam İş Birliği Teşkilatı ve Anavatan Türkiye’nin desteğiyle Türk Devletleri Teşkilatı üyesi olarak, uluslararası temaslarda Kıbrıs Türkü’nün İslam dünyasının bir parçası olduğunun da ifade edildiğini belirtti.

İnanç ve ibadet özgürlüğü çerçevesinde devletin ibadet için uygun zemini hazırlamasının başlıca görevi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, ibadet yerlerinin yanı sıra Vakıflar İdaresi’nin hayır işleri ve yardımlaşma anlayışıyla yürüttüğü çalışmaların da Kıbrıs Türk kültürünün önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Ülkede görev yapan imamların halkla bütünleşerek, birlik ve beraberliğe önem verilmesi gerektiğine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, yaklaşan Ramazan ayının bu açıdan taşıdığı değeri hatırlatarak, yapılacak olan hazırlıklarda kolaylıklar diledi.