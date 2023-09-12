Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Metehan Kara Giriş Kapısında yaşanan yoğunluk nedeniyle yerinde incelemelerde bulundu ve Polis Genel Müdüründen bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa’da araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan Kara Giriş Kapısındaki geçişlerin hızlandırılması için yapılması gerekenlerle ilgili önceki gün incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı incelemenin ardından dün Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’den detaylı bilgi aldı.

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Metehan Kara Giriş Kapısındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçiş noktasında bulunan tüm kabinlerde, KKTC Polis Genel Müdürlüğü personeli tarafından 24 saat kesintisiz olarak muhaceret hizmeti verildiği, hem kuzeyden güneye, hem de güneyden kuzeye geçecek olan araçlar için gerektiğinde mevcut olan üç kabinden (üç şeritten) muhaceret işlemi yapılmakta olduğunu belirtti.

Metehan Kara Giriş Kapısında oluşan araç yoğunluğunu azaltmak ve araçları ile karşılıklı geçiş yapacak olan şahısların muhaceret işlemlerini hızlandırmak maksadıyla, gidiş ve geliş için mevcut yolun genişletilmesi ve araç park yerinin iyileştirmesi için başlatılan çalışmaların sürdüğü de ifade edildi.

KKTC Polis Genel Müdürlüğü tarafından alınan tüm önlemlere rağmen, zaman zaman Metehan Kara Giriş Kapısının GKRY Bölgesinde bulunan geçiş noktalarındaki kontrolün tek şeride düşürülmesi nedeniyle, kapıda uzun araç kuyrukları oluşmasına ve karşılıklı geçiş yapacak olan şahısların uzun süre beklemesine sebep olduğu aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilgili taraflarla görüşmelerin süreceği, geçişlerin daha hızlı bir şekilde yapılabilmesi için konunun takipçisi olacağını belirtti.