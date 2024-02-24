Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC İzci Liderleri Derneği heyetini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, izciliğin bir yaşam kültürü ve spor olduğunu ifade ederek, ülkede yıllardır yapılan izciliği yaşatmak ve gençler arasında da devam ettirmek için yapılan çalışmaları takdir ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, doğa ile iç içe yaşamı birlik ve beraberlik içinde sürdürmek için yapılan izcilik faaliyetlerinde heyete başarılar diledi.

KKTC İzci Liderleri Derneği heyeti de Cumhurbaşkanı Tatar’a yürütülen izcilik faaliyetleri hakkında bilgi verdi.