Cumhurbaşkanlığı'nda yer alan kabulde, UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay da yer aldı.

Azerbaycan Millî Meclisi Üyesi, KKTC-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev, KKTC’nin kuruluş ve bağımsızlık bayramında yer almaktan onur duyduklarını söyledi.

Feyziyev, KKTC’nin daha sonraki kuruluş kutlamalarına çok daha fazla devlet başkanının katılmasını temenni ederek, kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Azerbaycan ile KKTC arasındaki karşılıklı ziyaretlerin ve ilişkilerin gelişmesine katkı koymaya devam edeceklerini ifade eden Feyziyev, karşılıklı motivasyonun çok büyük olduğunu ve resmî olarak bu ilişkileri artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Parlamentolar arası heyetlerin iş birliğini geliştirmek ve TDT üyeleri ile de temasların geliştirilmesi için destek vermeye devam edeceklerini belirten Feyziyev, KKTC’nin kuruluş yıl dönümü kutlamalarına Azerbaycan’daki uluslararası toplantılar nedeniyle kalabalık katılamadıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Azerbaycan heyetine katılımından dolayı teşekkür etti, karşılıklı münasebetlerin gelişmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

KKTC’nin çeşitli ambargolar altında olsa da bölgesinde gelişen bir devlet olarak yerini aldığını belirten Tatar, devletin vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Bağımsız ve egemen KKTC Devleti'ne Azerbaycan’ın verdiği desteğe teşekkür eden Tatar, iki ülke arasındaki münasebetlerin gelişmesini temenni etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e de desteklerinden dolayı teşekkür eden Tatar, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda tam üyeliği için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Gerekli düzenlemeleri yapıp, ilişkileri geliştirmenin önemine işaret eden Tatar, TDT’de gözlemci üye olan KKTC’nin buradaki temaslarının, kendilerini çok iyi noktalara taşıdığına dikkat çekti.

Kıbrıs Türk halkının varlığı ve bekası için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Tatar, “Bir millet üç devlet” olarak coğrafyada tüm haklarını korumak için birlikte çalışacaklarını söyledi.

Şehitlere rahmet ve gazilere uzun ömürler dileyen Tatar, Azerbaycan ile karşılıklı bağlar güçlendikçe turist, iş insanı ve öğrenci geleceğini, ekonominin gelişeceğini kaydetti.

"Can Azerbaycan"a teşekkür eden Tatar, Azerbaycan halkına ve Aliyev’e selamlarını iletti.