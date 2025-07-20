“Lefkoşa’nın trafiği rahatlatılacak”

“Lefkoşa bölgesindeki yatak kapasitesi bine ulaşacak”

Tatar, Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi Temel Atma ve Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşak ve Bağlantı Yolları Açılış Törenlerinde konuştu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs Türkü yalnız değildir, bu yolculukta her zaman Türkiye Cumhuriyeti yanımızdadır” dedi.

Kuzey Çevre Yolu ve bugün açılacak kavşakla, Lefkoşa’nın yoğun trafiğinin rahatlatılacağını kaydeden Tatar, Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi’nin tamamlanması ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yenilenmesiyle Lefkoşa bölgesindeki yatak kapasitesinin bine ulaşacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi Temel Atma ve Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşak ve Bağlantı Yolları Açılış Törenlerinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasına herkesi selamlayarak, başladı, “Bugün fevkalade önemli, bizler için çok kıymetli açılış ve temel atma töreninin şahitliğini yapacağız” dedi. Tatar, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a KKTC’ye geldiği için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yeni hizmet binalarının yer aldığı Cumhuriyet Yerleşkesinin 3 Mayıs’taki açılışında da TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendileriyle birlikte olduğunu hatırlatan Tatar, böyle bir eseri KKTC’ye kazandırdığı için TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir kez daha teşekkür etti, yerleşkenin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

“Burası Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığının, özgürlüğünün bir ifadesidir, haykırışıdır” diyen Tatar, Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs’ın asli unsuru olduğunun altını çizdi, “Ayrı devletimizle bu yolu yürüyebilmenin bahtiyarlığı ve mutluluğu içerisindeyiz” diye konuştu.

2012 yılında Derviş Eroğlu’nun Cumhurbaşkanı, İrsen Küçük’ün Başbakan, kendisinin Maliye Bakanı, Başbakan Ünal Üstel’in Turizm Bakanı olduğunu hatırlatan Tatar, o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleri ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın gayretleriyle söz konusu yol projesinin onaylatıldığını kaydetti.

Ülkede işlerin kolay yürümediğini, kamulaştırma sıkıntıları yaşanabildiğini dile getiren Tatar, Kuzey Çevre Yolu ve bugün açılacak kavşakla, KKTC’nin merkezi olan Lefkoşa’nın yoğun trafiğinin rahatlatılacağını söyledi. Transit trafiğin şehir dışına alındığını dile getiren Tatar, projenin tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bugün yine yıllardan beridir düşünülen ve projelendirilen ancak hayata geçirilemeyen Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi’nin ilk etabının temelinin atılacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi döneminde çok sıkıntılar yaşandığını, halkla dayanışma içerisinde zorlukların aşıldığını belirtti.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pandemi döneminde de yanlarında olduğunu kaydeden Tatar, o dönemde Başbakan olduğunu ve TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon açarak, “İkinci dalga gelirse, insanlarımızı yatıracak hastanemiz yok” dediğini anlattı. Erdoğan’dan, “Acil Durum Hastanesi yapacağız” yanıtını aldığını kaydeden Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla 100 gün içerisinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yatak kapasitesinin yarısını teşkil eden Acil Durum Hastanesi’nin hizmete girdiğini söyledi.

Acil Durum Hastanesi ile pandemi döneminin atlatıldığını ve bir hastanenin daha KKTC’ye kazandırıldığını ifade eden Tatar, “Ama bunlar da yeterli değil çünkü KKTC gelişiyor, büyüyor” dedi.

-“Lefkoşa bölgesindeki yatak kapasitesi bine ulaşacak”

Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi’nin ilk etabının temelinin atılmasıyla sağlık alanında bir adım daha atıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin de yenilenmesi ve yeni hastanenin ikinci etabının tamamlanmasıyla Lefkoşa bölgesindeki yatak kapasitesinin bine ulaşacağına dikkat çekti.

Projenin tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Tatar, “Kıbrıs Türkü yalnız değildir, bu yolculukta her zaman Türkiye Cumhuriyeti yanımızdadır” dedi.