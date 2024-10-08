Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere bütün muhataplarına yönelik olarak, Kıbrıs Adası'nda Kıbrıs Türk halkının kendi diliyle, diniyle, kültürüyle, kaderiyle, mücadelesiyle bir yol çizdiğini belirterek, "Kıbrıs Türk halkına direkt uçuş yasağı, direkt ticaret yasağı, direkt temas yasağı, spor ambargoları gibi kısıtlamalarla diz çöktüremeyecekler." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, bugün Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde “KKTC’nin Stratejik Önemi Ve Güncel Politikalar” konulu konferans verdi, sergi açılışı ile kitap imza etkinliğine katıldı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Kıbrıs Barış Harekâtının 50. yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak sergi açılışı yapıldı.

AHBV Üniversitesi Itri Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AHBV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, akademisyenler, öğrenciler ve birçok davetli katıldı.

Sergide, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın "Cumhurbaşkanı seçildiği (18 Ekim 2020) tarihten itibaren uyguladığı vizyoner politikalara ve KKTC’nin uluslararası alanda tanınırlığı için yürüttüğü faaliyetlere ilişkin" Türkiye ve KKTC basınından gazete manşetleri ve fotoğraflara yer verildi.

-Konferans

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan konferans, açılış konuşmalarıyla devam etti.

Video gösteriminin ardından konferansın açılış konuşmalarını, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBV) Rektörü Prof. Dr. M. Naci Bostancı ve AHBV Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Uzman yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sözlerine Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirterek başladı.

Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere bütün muhataplarına yönelik olarak, Kıbrıs Adası'nda Kıbrıs Türk halkının kendi diliyle, diniyle, kültürüyle, kaderiyle, mücadelesiyle bir yol çizdiğini belirterek, "Kıbrıs Türk halkına direkt uçuş yasağı, direkt ticaret yasağı, direkt temas yasağı, spor ambargoları gibi kısıtlamalarla diz çöktüremeyecekler." dedi.

Tatar, buradaki konuşmasında, Kıbrıs Adası'nın tarihi geçmişine ilişkin bilgiler vererek, "Osmanlı döneminde, Ada'daki Rumlar 350 yıl kesintisiz huzur ve barış içinde yaşadılar." dedi.

Kıbrıs Adası'nın 1923-1960 yıllarında İngiltere'nin egemenliği altında olduğuna ve bugün de Ada'da İngiltere'nin iki egemen üssünün bulunduğuna işaret eden Tatar, bu üslerin Ada'yı tehlikeye attığını söyledi.

Tatar, Türkiye'nin her dönem Kıbrıs Türkü'nün yanında olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Barış Harekatı öncesi Beşparmak Dağları'nda Rumların Yunanistan ile hazırlık yaptığını anımsatan Tatar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonla bugünkü haritanın çizildiğini dile getirdi.

Ada'da Federal temelde bir çözüm için yıllarca mücadele edildiğini söyleyen Tatar, "Güney Kıbrıs'ı tek taraflı olarak Avrupa Birliği'ne aldılar. AB üyesi devlet olmasıyla Kıbrıs meselesiyle ilgili çözüm daha da zorlaştı." diye konuştu.

- “KKTC, yönünü Türk dünyasına çevirdi”

Tatar, KKTC'nin yönünü Türk dünyasına çevirdiğini ifade etti.

Tatar, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türk'ünün, Kıbrıs Adası etrafındaki bütün zenginlikleri sonuna kadar koruyacağını belirtti.

Tatar, KKTC üzerindeki ambargoların kaldırılması gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bizim şu anda yürütmekte olduğumuz yeni siyaset artık iki devletli bir siyasettir. İki devletli siyasetin önemi, kuzeydeki Türk devleti bağımsız egemen bir devlettir. Mavi Vatan'da deniz yetki alanlarıyla, kara sularıyla, hava sahasıyla, birtakım başka ekonomik münhasır bölge hatlarıyla gerçekten hem kendi toprağımız ve Mavi Vatan'da da Türkiye ile birlikte daha fazla hakkımız, hukukumuzun olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz.

BM ve AB başta olmak üzere bütün muhataplarına yönelik olarak, Kıbrıs Adası'nda Kıbrıs Türk halkının kendi diliyle, diniyle, kültürüyle, kaderiyle, mücadelesiyle bir yol çizdiğini dile getiren Tatar, şunları kaydetti:

"Kendi devletini yaşatma hakkının Kıbrıs Türk halkının insanlık hakkı olduğunu, bunu kimsenin reddedemeyeceğini ve bu çağda Kıbrıs Türk halkına direkt uçuş yasağı, direkt ticaret yasağı, direkt temas yasağı, spor ambargoları gibi kısıtlamalarla diz çöktüremeyecekler. Buna sonuna kadar direneceğimizi ve devletimizi sonuna kadar savunacağımızı kendilerine ifade ettiğimizde, 'Ama' dediklerinde, ne diyorum ben? 'Benim arkamda 85 milyon Türkiye var.' diyorum."

Tatar, "Cumhuriyetçi Türk Partisinin çekilmesiyle yaşanan Cumhuriyet Meclisi'ni açma krizi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan gelişmeler sebebiyle" Samsun ve Trabzon ziyaretlerini iptal edip KKTC'ye döneceğini söyledi.

- Kitap imza etkinliği

Öte yandan, konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, imza etkinliğinde ise, “Ersin Tatar’la Tarih ve Bilinç Yolculuğu”, “Ersin Tatar’la Kıbrıs Konusunda Yeni Perspektif”, “Kıbrıs Sevdası” ve “Genel Komite'den İki Ayrı Devlete” isimli kitapları katılımcılar için imzaladı.