Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul'daki Fatih Merkez Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Fatih Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul ziyareti kapsamında Fatih'teki Merkez Kütüphanesini de gezdi.

Tatar, burada bir araya geldiği gençlerle sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tatar, 7 gün 24 saat hizmet veren kütüphanenin, gençlerin eğitimine sağladığı katkıdan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bu tür sosyal ve kültürel mekanların önemine dikkati çeken Tatar, "Gençlerin böylesine modern kütüphanelerden aktif olarak yararlanması ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik ve dayanışmanın önemine de değinen Tatar, gençlere başarı dileklerini iletti.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da Cumhurbaşkanı Tatar'ı ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirterek, kütüphanenin işleyişi, projeleri ve gençlere sağlanan imkanlar hakkında bilgi verdi.

Turan, Cumhurbaşkanı Tatar'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.