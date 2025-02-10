Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün gece hayatını kaybeden iş insanı Asil Nadir için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Büyük iş insanı, ülkemize ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yaptığı önemli yatırımlarla ekonomik alanda başarılarıyla iz bırakmış Asil Nadir'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Hizmetleri her zaman hatırlanacaktır, unutulmayacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dilerim."





