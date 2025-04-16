Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bağımsız aday olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimini, Türkiye Cumhuriyeti’nin tam destek verdiği ve bugüne kadar gündeme getirip, başarıyla yürüttüğü iki devletli siyasetin devamı için kazanma kararlılığında olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, görevde olduğu 4,5 yıldır iki devletli siyaset ve Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası alandaki desteği sayesinde KKTC’nin görünürlüğünün arttığına işaret ederek, KKTC ve Kıbrıs Türk halkının dünyada hak ettiği yeri alması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

KKTC’nin gözlemci üye olduğu Türk Devletleri Teşkilatı’nda (TDT) yer alan ülkelerin Kıbrıs’ta iki devlet olduğunu bildiğini belirten Tatar, TDT üyesi ülkelerin Avrupa Birliği ve Güney Kıbrıs ile kurduğu ilişkileri KKTC ile de kuracağına inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının mücadele yıllarından beridir tüm sıkıntılarını birlik beraberlik ile aştığına da dikkat çekerek, son günlerde yaşanan tartışmaların da uzlaşma ruhu ile çözülmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirmelerde bulundu ve TAK muhabirinin sorularını cevapladı.

Tatar, bağımsız aday olduğu cumhurbaşkanlığı seçimini kazanma kararlılığında olduğunu ve bu yönde çalıştığını ifade ederek, anketlerde birinci çıktığını ve diğer tartışmalara bakmadan kararlılıkla çalıştığını belirtti.

Seçildiği günden bugüne kadar gündeme getirdiği ve başarıyla yürüttüğü iki devlet siyasetinin, KKTC’nin uluslararası alanda görünürlüğünü artırdığını vurgulayan Tatar, KKTC’nin TDT’de gözlemci üyelik statüsü kazandığı ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, “Uluslararası alanda iki devletli siyaseti gündeme getiren ve başarıyla yürüten bir kişi olarak bu siyasetin devamı için Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanma kararlılığındayım” dedi.

- “Sorunlar ayrım yapılarak değil, toplumsal uzlaşı ile aşılacak”

Ülkede son günlerde “Türkiyeli Kıbrıslı” gibi tartışmalar olduğuna dikkat çeken Tatar, Kıbrıs Türk halkının mücadele yıllarından beri sıkıntıları birlik beraberlik ile aştığını, uzlaşma kültürünün ruhunda olduğunu, sorunların ayrım yapılarak değil, toplumsal uzlaşı ile aşılacağını kaydetti.

“Türkiyeli Kıbrıslı gibi bir tartışma olamaz, bu bana göre çok rahatsız edicidir” diyen Tatar, ülkede birlik beraberlik yapısının güçlendirilmesi gerektiğini, ayrımın, hoşgörü kültürüne yakışmadığını, bu yoldan dönülmesi gerektiğini söyledi.

-“ TDT ile ilişkilerimizin zarar görmesi için atılan adım…”

TDT üyesi bazı ülkelerin, AB ve Güney Kıbrıs ile yakınlaşmalarının, KKTC’nin TDT’de gözlemci üye olması ile başladığını ifade eden Tatar, Fransa, Brüksel merkezli girişimlerin, KKTC’nin konumunu tartışmaya açmak, TDT ile ilişkilerinin zarar görmesi için atılan adım olduğunu kaydetti.

TDT üyesi ülkelere baskılar yapıldığını, o ülkeleri de anladığını çünkü ekonomik olarak ihtiyaçların olduğunu belirten Tatar, KKTC Cumhurbaşkanı olarak bu kardeş ülkelerden talebinin; KKTC ile de aynı şekilde ilişkilerini geliştirmeleri olduğunu söyledi.

-“KKTC ile de ilişkileri geliştirin”

Kardeş devletlerin, iki devlet esası üzerinden bu kararlarını gözden geçirmelerini de isteyen Tatar, “KKTC ile de ilişkileri geliştirin. Güney Kıbrıs tanınan bir ülke, AB üzerinden bu ilişkilerin kurulması çok da şaşırtıcı değil, ancak sıra kardeş devletlerin KKTC ile de ikili ilişkilerin boyutunu artırmakta” dedi.

TDT üyesi ülkeler konusunda acımasız eleştiriler yapıldığını ve bunun yanlış olduğunu işaret eden Tatar, “Meseleye olumlu ve yapıcı bakıyorum. AB kendilerine yanaştı ve onlar da menfaatlerine uygun, ekonomileri için olumlu adımlar attı. Ancak iki devletli siyaset çerçevesinde KKTC ile de benzer yaklaşımlar olumlu olur” diye konuştu.

İki devletli siyaseti Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle en üst düzeyde gündeme taşıdıklarını, BM’de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin tanınması çağrısı yaptığını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldiğini, TDT’nin gözlemci üyesi olduğunu ifade etti. Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak iki devletli siyaseti sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.

Birçok kazanım elde ettiklerine ve KKTC’nin devlet olarak geliştiğine işaret eden Tatar, iki devletli siyasete halktan destek istedi.