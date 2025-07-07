Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adada temaslarda bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ı kabul etti.

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Cumhurbaşkanlığının girişinde Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar tarafından karşılanan Holguin ile Tatar arasındaki görüşme saat 09.00'da başladı.

Görüşmede, 16-17 Temmuz tarihlerinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde New York’ta düzenlenecek gayriresmi 5+1 toplantısına hazırlık sürecinin ele alınması bekleniyor.

Holguin Cumhurbaşkanı Tatar’ın ardından saat 11.00’de de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşecek.