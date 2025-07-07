Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, İskele Festivali kapsamında düzenlenen Larnakalılar Gecesi’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığında yapılan açıklamaya göre, Sibel Tatar festivalde yaptığı konuşmada, güneyden göç eden Larnakalıların küllerinden tekrar doğduğunu ve bir araya gelinen bu gecede hasret giderdiklerini söyledi.

Larnakalıların kendi örf, adet, gelenek ve kültürlerini yaşatmak ve unutturmamak için etkinlikler yapmasının önemine işaret eden Sibel Tatar, Larnakalılar Derneği Başkanı Zarifşen Menteşoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Bu tür etkinliklerin özlem gidermeye yardımcı olduğunu vurgulan Sibel Tatar, bölgenin yemek kültürünün bir parçası olan nohutlu pilav ve hurmadan yapılan acuva tatlısı dağıtılmasının ise gelenekselleştiğini kaydetti.

-Larnakalılar Gecesi

İskele Belediyesi ve Larnakalılar Derneği’nin organizasyonunda yapılan Larnakalılar Gecesi, İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde yapıldı.

İskele Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar'ın yanısıra, Turizm Pazarlama ve Tanıtma Müdürü Mine Emiroğlu, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Eray Göksan, Zekiye Gece ve Sefa Kurukafa’nın yanı sıra Larnakalılar Derneği Başkanı Zarifşen Menteşoğlu, Onursal Başkanı Göksel Saydam, Kurucu Başkanı Ayten Akmen, Larnakalılar ile İskele halkının yanı sıra yerli yabancı çok kişi katıldı.

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun sahne aldığı halk dansları gösterisinin ardından Aksoy Hüseyin Ruso, Erşen Ummanel, Göksel Saydam ve Mehmet Züğürt’ün katıldığı “Larnaka’dan Hatıralar, Söyleşiler ve Şiirler” konulu söyleşi yapıldı.

Larnaka’ya dair görsellerin yer aldığı gecede Larnaka’ya özgü nohutlu pilav ve rahmetli Aşık Ali Dayı’nın acuvalı tatlısı misafirlere ikram edildi. Geceye gönderdiği mesajla katılan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Larnakalılar Gecesi’nin sevgi ve birliğin en güzel göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.