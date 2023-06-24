Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 45. Güzelyurt Portakal Festivali’nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, festival programında yer alan konser ve dans gösterilerini izleyen Cumhurbaşkanı Tatar, festivalde kurulan standları da gezdi.

Öte yandan KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın, Gazi Set Orkestrası'yla birlikte vereceği konserle BRTK'nın 60. ve Güzelyurt Portakal Festivali'nin 45. yılı da kutlanacak.

Konser, 26 Haziran Pazartesi saat 21.00'de, Güzelyurt Belediyesi Amfi Tiyatro'da halka açık ve ücretsiz olarak verilecek.