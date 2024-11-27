Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, ödül alan öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Tatar, “Gastronomi, Kıbrıs Türk halkının kültürüdür. Nesilden nesile aktarılıp, milli değerlerimizin temsil edilmesi ve uluslararası platformda ödül kazanılması gurur vericidir” dedi.

Kıbrıs Türk halkının sürdürdüğü mücadele ve milli kültürü aktarmanın önemine vurgu yapan Tatar, turizmle ekonomiyi geliştirip, büyütmede mutfağın önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, Güzelyurt Meslek Lisesi’ndeki öğrencilerin, bu becerileri öğrenip, mutfağa yansıtmalarının ve bu alanda başarı elde etmelerinin, çok güzel bir gelişim olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin çalışıp, üretmeleri ve kendilerini geliştirmek için önlerine çıkan fırsatları değerlendirmelerinin önemli olduğunu dile getirerek, bunun bir nimet olduğunu kaydetti.

Gastronomi alanında geleceğe yönelik çalışma ve başarıların çok önemli fırsatlar doğuracağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu alanın ekonomik değeri olan bir iş olduğunu ifade etti.

Gastronomi bakımından zengin bir kültüre sahip olunduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, bunları sunabilmenin de marifet olduğunu belirterek, başarı elde eden öğrencilerle onları destekleyip, katkı sağlayan öğretmenleri kutlayıp, teşekkür etti.