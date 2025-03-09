Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt Bölgesi’nde Portex, Kalyoncu, Dilekler, Zafer Niyazi ve Yaşar Polat narenciye paketleme tesislerini ziyaret etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın çalışanlara çiçek takdim eden Cumhurbaşkanı Tatar, 2023 yılında yaşamını yitiren iş insanı Zafer Niyazi’nin portakal paketleme tesisinde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı açıklamada, narenciyenin Güzelyurt yöresinin temel gelir ve geçim kaynağı olduğunu belirterek, tarımsal sektörler içerisinde ülke ekonomisine en fazla getiri sağladığını, en çok döviz getiren ve en çok ihracat geliri olan sektör olma özelliğine sahip olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, narenciyenin istihdama önemli katkısı olduğunu ve ülke ekonomisine büyük katma değer sağladığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin mücadelesine gönülden bağlı bir mücahit olan merhum Zafer Niyazi’nin ülkenin gelişip kalkınması için yaptığı çalışmaların önemine dikkat çekti.

Zafer Niyazi’ye rahmet dileyen ve kendisini Kıbrıs Türkü’ne verdiği hizmetlerden dolayı saygıyla anan Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Sevecenliği, dostluğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aşkı, Baf Ülkü Yurdu camiasını şampiyonluğa taşıması ve sosyal hayatta verdiği her türlü destekle unutulmayacak bir kişi olan Zafer Niyazi’nin ülkeye bağlılığı ile bu topraklara yaptığı yatırımların, narenciye ve ekonomi sektörüne olan katkısının önemi büyüktür. Her zaman gençlerin yanında olmuştur.”