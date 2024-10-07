Lefkoşa, 7 Ekim 24 (TAK): Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazze’de 365 gündür insanlık suçu işlendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı katliamların birinci yılına ilişkin açıklamada bulundu

“Gazze’de 365 gündür insanlık suçu işleniyor” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “11 yıl boyunca mezalime uğramış bir halkın Cumhurbaşkanı olarak, yüreğimizin en derinlerinden hissettiğimiz bu acı, akan kan ve gözyaşı durdurulmalı, dünyanın gözü önünde kadın, çocuk ve sivil demeden sürdürülen bu acımasız kıyım bir an önce sona erdirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Gazze’de yaklaşık 42 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve yaşanan katliamların unutulamayacağını söyleyen Tatar, “Masumların canına kast edenler cezasız kalmamalıdır” dedi.

Filistinli yetkililere göre İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 17 bini çocuk, 11 bini kadın olmak üzere 42 bin Filistinli öldü, 97 bin kişi de yaralandı.

(FG)