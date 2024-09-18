Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sanatın, halkların kültür ve varlığının yansıması olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Değerlerimize sahip çıkarak, nesilden nesile, kültür ve sanatımızı aktarmak, Kıbrıs Türk halkının zenginliğidir. Ülkemizden yurt dışına göç eden Kıbrıslı Türkler, halen sanat ve kültürüne sahip çıkmaktadır. İşte tüm bu özellikler bizi birbirimize yakınlaştıran güçlü bağlardır. Bunları devam ettirmek, yaşatmak ve bu iletişim çağında değerlerimizi daha güçlü şekilde paylaşmak, tanıtmak ve duyurmak önemli adımdır. İşbirliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında kendi varlığımıza, sanatımıza sahip çıkmak bizleri bu topraklarda daha güçlü kılacaktır” dedi.

Sanat alanındaki faaliyetlerin her anlamda büyük özverilerle ortaya çıktığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, sürdürülen çalışmalarından dolayı dernek başkanı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek başarılar diledi.

Dernek Başkanı Mehmet Emin Baykal da, 1984 yılında kurulan dernek ve çalışmaları hakkında bilgi verdi ve kendilerini kabul ettiği için Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkürlerini sundu.