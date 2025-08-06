Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sabah yürüyüşü yaptığı Cumhuriyet Parkında, devam eden çalışmaları inceleyip bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla Metehan Bölgesi’nde yapılan Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Cumhuriyet Parkı ve cami projesinin muhteşem bir proje olduğunu söyleyerek, “Park, Lefkoşa’da spor, kültür ve sosyal aktivitelere ev sahipliği yaparak bölgeye büyük bir yeşil alan kazandıracak ve çevreye katkı sağlanacaktır” dedi.

Tatar’a Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Osman Bora Çağakan, Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Erhan Akar, Çevre Komitesi üyeleri Doç. Dr. Serkan İlseven, Prof. Dr. Tülen Saner ve Prof. Dr. Salih Gücel eşlik etti.