

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar burada yaptığı konuşmada, merhum Ünal Çağıner ile babası Rüstem Tatar’ın yakın arkadaş olduğunu, kendisinin de siyaseti Acapulco Otel’de sohbet toplantılarında öğrendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Ünal Çağıner’in dünürü müzakereci Ergün Olgun ile çalışma fırsatı bulduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Ünal Çağıner’in de destek verdiği iki devletli çözüm siyasetini birlikte yürüttüklerini vurguladı.



Ünal Çağıner’in ülkeye az sayıda turist gelen bir dönemde ve hiçbir altyapısı bulunmayan bir araziye ileriyi görerek risk alıp doğru yatırımlar yaparak Acapulco oteli kurduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, otele bağlı olarak yan sektörler olan denizcilik, hayvancılık ve seracılık alanlarında da yatırım yapıldığına dikkat çekti.



Cumhurbaşkanı Tatar, Ünal Çağıner’in Türkiye’de aldığı eğitim sonrasında ülkesinde İngiliz Üsleri’nde Meteoroloji Dairesinde hava tahmini yapmasının kendisine geleceği görmede ve yatırım yapmada yol gösterici olduğunu kaydetti.

Ünal Çağıner de girişimcilik ruhu yanında insani değerlerin de yüksek olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Ünal Çağıner’in eşi Tangül Çağıner’in de her zaman kendisine destek verdiğini belirterek, eşi Tangül Çağıner ile Ünal Çağıner’i rahmet ve minnetle andı.

