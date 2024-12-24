“BRT, 61 yıldır Kıbrıs Türkü’nün haklı davasını ve sesini dünyaya duyuruyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 61. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yayımladığı yazılı mesajında, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesinden, hak ve hukukunu koruma, egemenliğini, devletini dünyaya kabul ettirme sürecine geçtiğini ve bu uğurda canla başla çalıştıklarını belirterek, yaşanan bu süreçte Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun tarihi görevinin hala devam ettiğini ifade etti.

“Bayrak Radyosu Kıbrıs Türk halkının 21 Aralık 1963’te silahlı saldırı sonucu ortaklık devleti Kıbrıs Cumhuriyeti’nden atılmasının ardından Rum yalanlarına karşılık Kıbrıs Türkü’nün sesini yükseltmek için 25 Aralık 1963 tarihinde kuruldu.” diyen Tatar, Bayrak Radyosu’nu kuran Türk Mukavemet Teşkilatı ve onun üyelerinin hedefinin “teslim olun” çağrısında bulunan Makarios liderliğindeki Rum saldırganlara, Kıbrıs Türk Mücahidinin özgürlüğü, bayrağı, vatanı için direneceğini bildirmek ve halka moral vermek olduğunu belirtti.

Tatar, “O Bayrak, Türk'ün özgürlük için açtığı bayrak idi. O Bayrak, Rum’un adanın dört bir köşesinde Türk yerleşim birimlerine saldırılarında, Erenköy direnişinde, Geçitkale, Boğaziçi olaylarında, Enosis amaçlı 15 Temmuz Rum-Yunan darbesinde, Mücahit ve Mehmetçiğin birlikte görev yaptıkları 20 Temmuz 1974 tarihinde başlayan özgürlük sürecinde görevini başarı ile yerine getirdi ve Kıbrıs Türk halkının sesini tüm dünyaya duyurdu. Kıbrıs Türkü’ne doğru haberleri aktardı, moral verdi ve toplumsal birliği sağladı.” ifadelerini kullandı.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun kendi yasasında da açıkça belirtildiği üzere, ulusal davayı ve buna bağlı politikaları yurt içinde ve yurt dışında savunmak, bu politikaları anlatmakla yükümlü olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Atatürk ilke ve devrimlerinin toplumda yerleşmesini ve gelişmesini sağlamak, ulusal güvenliği gözetmek Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na yasa ile verilmiş görevlerdir.” dedi.

Devlet kuruluşu olan BRT’nin kamu yayıncılığı yaptığını kaydeden Tatar, kuruma kuruluşundan bu yana hizmet verenleri sevgi ve saygıyla, yaşamını kaybedenleri rahmetle andı ve başarı dolu yıllar diledi.