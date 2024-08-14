Tatar: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni güçlendirip Türk milletinin Mavi Vatan’daki haklarını korumak istiyoruz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bolu Mengen Belediye Başkanı Vural Tural’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Tatar, Bolu Mengen Belediye Başkanı Vural Turan ve Belediye Başkan Yardımcılarını kabulünde yaptığı konuşmada bu anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 1974 yılında gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı’nın Kıbrıs Türkü’nü özgürlük ve bağımsızlığına kavuşturduğunu, kuzeyde bir Türk devletinin kurulmasına zemin hazırladığını kaydeden Tatar, Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni güçlendirip Türk milletinin Mavi Vatan’daki haklarını korumak istediklerini belirtti.

Devleti güçlendirmek adına ekonomik, ticari ve kültürel faaliyetlerin artırılmasının önemli olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bunu başarmanın milli bir şeref olduğunu vurguladı.

-Tural

Bolu Mengen Belediye Başkanı Vural Tural ise KKTC’de bulunmaktan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı makamında ziyaret etmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kıbrıs Türk halkının haklı davasında her zaman yanlarında olduğunu belirtti.