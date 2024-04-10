Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ramazan Bayramı vesilesiyle şehit Mehmet Vural Ahmet ve şehit Bayram Yaşar Mehmet’in yakınlarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü’nün geçmişte çok acılar çektiğini ve varoluş mücadelesi verdiğini belirterek, verilen şehitler sayesinde bugün özgür ve bağımsız bir şekilde huzur içinde yaşandığını söyledi.

“Şehitlerimizi ne unuturuz, ne unuttururuz”diyen Cumhurbaşkanı Tatar, devlet olarak şehit yakınlarının her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Şehit aileleri ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederken, Şehit Mehmet Vural Ahmet’in eşi Fatma Çimendağ, eşinin şehit edilmesiyle ilgili “Vatan sağolsun” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bayram Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesindeki Lefkoşa Çocuk Yuvası'na da bir ziyaret gerçekleştirdi.

Lefkoşa Çocuk Yuvası’ndaki görevlilerin ve çocukların Ramazan Bayramlarını kutlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çocuklara hediye verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar; her zaman çocukların yanında olduğunu, onları sevdiğini vurgulayarak çocukların bakımı, eğitimi ve mutlu bir ortamda yaşamalarını sağlayabilmenin sabır ve anlayış gerektirdiğini söyledi.

Çocukların, geleceğe güvenle bakabilmeleri için yuvada çalışan anneler ve ablaların, çocuklara gerçek birer anne baba olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, yuvada görev yapan tüm öğretmenlere teşekkür etti.