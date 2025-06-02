Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel'in ablası Selma Kumova'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Başbakan Ünal Üstel'in ablası Selma Kumova'nın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah'tan rahmet yaslı aileye başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun."