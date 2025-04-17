Cumhurbaşkanı Ersin Tatar "AdaKıbrıs’ta Turizm Buluşması" için düzenlenen gala gecesine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ve Türkiye Seyahat Acenteleri (TÜRSAB) iş birliğinde yapılan "AdaKıbrıs’ta Turizm Buluşması" organizasyonu için düzenlenen galada konuşan Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yatak kapasitesinin 35 bine yaklaştığını belirtti.

Evlerin de turizm amaçlı kullanıldığının hesaba katılmasıyla sayının arttığını ve turizmde gelişmenin sürdüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, turizmin aynı zamanda dostluk, kardeşlik ve kültürlerin kaynaşması olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yurtdışından ve Türkiye’den gelen turistlerin Kıbrıs Türkü ile kaynaşma ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yakından tanıma fırsatı bulduğunu ifade ederek, turizm sayesinde ülkeye gelen turistlerin Kıbrıs meselesini ve ülkede yaşananları yakından gördüğünü de dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs davasına verilecek desteğin önemine dikkat çekerek, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, KITSAB ve TÜRSAB’ın yaptığı çalışmalarla turizmde ilerlemeler sağlandığını, otellerin geliştiğini ve kalitenin yükseldiğini vurguladı.

“Varlığınız, mücadeleniz, yaptıklarınız çok önemli ve kıymetli” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti yanında dünyanın birçok ülkesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki turizmin tanıtılmasının önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs’ta birçok medeniyetin hüküm sürdüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede eğlence ve gastronomi turizmi yapılmasının yanı sıra kültür turizmi yapılmasının da önemine dikkat çekti.

Yolcu taşımacılığı konusunda havayolları şirketlerin yaptığı çalışmaların önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’a yapılan seferlerin artmasıyla ülkeye gelen turist sayısının da arttığını belirtti.

Türkiye’nin birçok şehrinden ülkeye seferler düzenlendiğini aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, yabancı ülkelerden de uçakların Türkiye üzerinden ülkeye geldiğini kaydetti.

Etkinliği düzenleyenlere ve katılanlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdiği destekten dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür etti.