Tatar, “Kıbrıs Türk halkının temel insan haklarına erişimini 60 yıldır ihlal eden çağdışı ve acımasızca izolasyon uygulayanların iyi niyetinden şüphe duymaktayız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kendilerini ‘çağdaş değerlerin koruyucusu’ olarak gören Avrupa Birliği’nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell’in Türk Devletleri Teşkilatı 11. Liderler Zirvesi'ne katılımımla ilgili yapmış olduğu açıklamayı esefle kınıyorum.

Tarafımızın diplomasiyi öne alan somut yaklaşımı ortadayken, AB gelenekselleşmiş Rum yanlısı tutumunun dozunu daha da arttırarak hazımsızlık sınırlarını zorlar hale gelmiştir.

Kıbrıs Türk Halkının temel insan haklarına erişimini 60 yıldır ihlal eden çağdışı ve acımasızca izolasyon uygulayanların iyi niyetinden şüphe duymaktayız. Eşitlikten bahsedenlerin esasında ortaya koydukları eylemleriyle ne kadar samimiyetsiz olduğunu da açıklıkla görüyoruz.

AB’nin net olarak anlaması gereken Kıbrıs adasında iki devlet, iki halk ve İki demokrasinin mevcudiyetidir. Sahadaki bu gerçeklik ne söylemle ne de aldıkları kararlarla değişir.

Kendi kriterlerini çiğneyerek bir yanılsama çerçevesinde GKRY’yi tam üye yapanlar, Kıbrıs konusu çözülmeden siyasi saiklerle bu adımı atanlar, sorunu birliklerine ithal ettiklerini de kabullenmek zorundadır.

Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsü teyit edilmeden yeni ve resmi bir süreç başlamayacaktır.

Kıbrıs adasında bir iş birliği kültürünün geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Kıbrıs Türk tarafı olarak bunu tesis etmek için çalışmakta, iki devletin iyi komşuluk ilişkisi içerisinde olabilmesi için gayret göstermekteyiz.

Bilinmelidir ki, aile meclisimiz Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan devletimizi davet aldığımız her platformda layıkıyla temsil etmeye devam edeceğiz. Mücadelemiz büyüktür, çıktığımız yol zorludur, bunun bilinciyle her zaman yanımızda olan Anavatan Türkiye’nin desteğiyle ilerlemeye devam edeceğiz”