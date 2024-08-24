Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri Jandarma Genel Komutanı, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı, KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı gibi görevlerde bulunan Orgeneral Galip Mendi’nin vefatı nedeniyle taziye mesajı paylaştı.

Galip Mendi’nin vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendiğini kaydeden Tatar, “Hizmetleri asla unutulmayacaktır. Kendisine Allahtan rahmet, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, acılı ailesine ve sevenlerinin başı sağolsun. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

2016 yılında Yüksek Askerî Şura kararları ile yaş haddi nedeniyle TSK'dan emekli olan Orgeneral Galip Mendi, bu sabah 73 yaşında hayatını kaybetmişti.