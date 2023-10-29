Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akdeniz köyündeki Ecolive Zeytin Bahçeleri’nin, üçüncüsünü düzenlediği Zeytin Hasat Festivali’ne katıldı. Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Tatar festivalde, yiyecek, içecek ve el sanatları stantlarını gezdi ve festivale gelen vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs konulu tual üzeri akrilik ve sulu boya resim sergisini gezdi. Cumhurbaşkanı Tatar, zeytin hasadı da yaptı.