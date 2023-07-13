Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Eraysan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Aykut ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye’den gelen yatırımcı ve iş insanlarının ülkeye yeni bir anlayış, hizmet ve disiplinle ekonomiye katkıda bulunduğunu belirterek, Türkiye’nin KKTC için yurtdışına açılan bir pencere olduğunu söyledi.

Türk Dünyasının bir parçası olan KKTC ile sanayi, ticaret, bankacılık ve eğitim konularında işbirlikleri yapıldığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de 100’den fazla ülke ile ticaret yapıldığını, yurtdışından öğrenciler ve turistlerin ülkeye geldiğini vurguladı.

Eraysan gruba ve beraberindeki yatırımcı iş insanlarına çalışmalarında başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Yatırımlar ve fırsatlar artmaktadır. Yapılacak yatırımlar bize güç verir. Buranın özel koşulları vardır. Ülkemizdeki başarılı iş insanları ile mutlaka istişare edilmelidir”dedi.

Eraysan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Aykut, Türkiye’de ofis ve kırtasiye malzemeleri yanında akıllı kart sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirterek, yatırım konusunda çalışma yaptıklarını söyledi.

Yatırımcı işi insanı Murat Demirci ise, ilaç sektöründe faaliyet gösterdiklerini ve KKTC’de yatırım yapmak istediklerini vurguladı.