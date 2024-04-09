Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ramazan Bayramı vesilesiyle şehit Hüseyin Yusuf Atamsoy, Şehit Zalihe Ali ve TMT Mücahidi merhum Yzb. Oğuz Özdeş’in yakınları ile Kıbrıs Gazileri Ahmet Vural ve Nusrettin Yüca’yı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğüne ve bağımsızlığına kavuşup, devlet sahibi olması ve huzur içinde yaşamasını şehitlere borçlu olduğunu söyledi.

“Şehitlerimizi ne unuturuz, ne unuttururuz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, devlet olarak şehit yakınlarının her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretlerinde ailelerin Ramazan Bayramlarını kutladı.