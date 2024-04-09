İnsan Hakları Platformu, Brüksel’de faaliyet gösteren Irkçılığa Karşı Avrupa Ağı’na (European Network Against Racism - ENAR) üye olan ilk Kıbrıslı Türk örgüt olduğunu duyurdu.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, ENAR’ın, Avrupa’da ırkçılıkla mücadelede önemli bir rol oynadığı ifade edilerek, “İnsan Hakları Platformu olarak ENAR üyeliğimizin kabulüyle, ırkçılıkla mücadelede uluslararası düzeyde iş birliği yapma ve en etkili stratejileri geliştirme konusundaki çabalarımızı artıracağız” denildi.

Bu kapsamda Kuzey Kıbrıs’ta, ırkçılıkla mücadelede daha geniş bir perspektif sunularak, adalet ve eşitlik için çalışmaya devam edileceği belirtilen açıklamada, üyeliğin Platforma sağlayacağı olanakların yanında, ırkçılıkla mücadelede daha etkin ve etkili bir rol oynamanın hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İnsan Hakları Platformu’nun, ENAR’a üye olan ilk Kıbrıslı Türk örgüt olduğu ifade edilerek, bu adımın ülkedeki insan hakları mücadelesinde yeni bir dönem başlatacağı belirtildi.