ENGİNAR YEMEKLERİ YARIŞMASINA YOĞUN İLGİ

Ergün Yahat

12 .inci Mormenekşe Enginar Festivalinde bugün Ciddi Mutfak ana sponsorluğunda festival alanında yepılan 35 kişinin hazırladığı enginar yemekleri oluşrurulan juri tarafındanen iyi lezzetli yemeklerde dereceye girenler açıklandı.

Ana Yemekler

1- Göko Gökçen Çırakoğlu

2- Bohça Ayşe Çırakoğlu

3- Muhteşem Şengül Kaleci

Aparatif

1- Çember Bediz Sarı

2- Peri Peran Akkaplan

3- Su Dudu Özdesoy

Tatlılar

1- Yasemin Salime Öztemiz

2- Yakamoz Emete Onaç

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3-Karlıdap Bediz Sarı