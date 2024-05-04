ENGİNAR YEMEKLERİ YARIŞMASINA YOĞUN İLGİ
Ergün Yahat
12 .inci Mormenekşe Enginar Festivalinde bugün Ciddi Mutfak ana sponsorluğunda festival alanında yepılan 35 kişinin hazırladığı enginar yemekleri oluşrurulan juri tarafındanen iyi lezzetli yemeklerde dereceye girenler açıklandı.
Ana Yemekler
1- Göko Gökçen Çırakoğlu
2- Bohça Ayşe Çırakoğlu
3- Muhteşem Şengül Kaleci
Aparatif
1- Çember Bediz Sarı
2- Peri Peran Akkaplan
3- Su Dudu Özdesoy
Tatlılar
1- Yasemin Salime Öztemiz
2- Yakamoz Emete Onaç
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3-Karlıdap Bediz Sarı