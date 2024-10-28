Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İtalya’da düzenlenen San Remo Müzik Yarışması'nda birincilik kazanan Bahar Gökhan’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, sanatçı Bahar Gökhan’ı Kıbrıs Türk müzik sanatına yaptığı katkılar ve ülkeyi başarıyla temsil etmesi dolayısıyla tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Bahar Gökhan da, “Yıllardır verdiğim emeğin karşılığını ülkemi temsil ederek almış olmaktan büyük gurur duyuyorum.” dedi.

Farklı ülkelerin sanatçılarının katıldığı yarışmada yer almaktan ve “Böyle yaşanır Kıbrıs’ta bahar” adlı şarkısıyla yarışmayı kazanmaktan onur duyduğunu söyleyen Gökhan, Cumhurbaşkanı Tatar’a verdiği destekten ötürü teşekkürlerini sundu.