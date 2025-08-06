Tatar: "Khan’ın Kuzey Kıbrıs ziyareti çok büyük bir değer taşıyor"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Krallık’ın Türkiye Ticaret Elçisi ve Manchester Rusholme Milletvekili Afzal Khan’ı kabul etti.

Kabulde, Milletvekili Afzal Khan, eşi Shkeela Kayani ve iş insanı Ziya Emir ile ailesi yer aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, milletvekili Afzal Khan’ın Kuzey Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine teşekkür etti.

Ülkenin çok kritik bir bölgede yer aldığını, Filistin, Gazze ve İsrail bölgesinin Kıbrıs’tan sadece 100 kilometre uzakta olduğunu kaydeden Tatar, geçmişte çok sıkıntılar yaşadıklarını ancak Türk ordusunun varlığı nedeniyle şimdi adada 51 yıldır barış ve güvenlik içinde olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, milletvekili Khan’a Kıbrıs sorunun çözümüne dair yaklaşımları hakkında bilgi vererek, Kıbrıs sorunun çözümünde iki devletli çözüm vizyonunun önemini vurguladı.

Geçmişte federal çözümün birçok kez görüşüldüğünü ancak sayısal olarak fazla olan Güney Kıbrıs’ın zaman içinde Kıbrıslı Türkleri bir azınlık olarak asimile edebileceğini belirten Tatar, “Bu yüzden temelde eşitlik konusunda ısrarcı olduk. Bu çok önemli.” dedi.

Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 1960 yılında kurulduğunu ancak çok uzun süreli olmadığını söyleyerek, en iyi çözümün iki devletli çözüm olduğunu kaydetti.

“Garantör güçlerin barış ve güvenliğimizi sağladığı sürece başarılı olabiliriz.” diyen Tatar, ticarette, nakliyede, turizmde ve birçok hizmet alanında istikrar olduğu sürece başarılı olunabileceğini söyledi.

Milletvekili Khan’ın, İngiltere Parlamentosu’nda yer alması yanı sıra Birleşik Krallık’ın Türkiye Ticaret Elçisi olduğunu da hatırlatan Tatar, birçok başarısı olan Khan’ın Kuzey Kıbrıs ziyaretinin kendileri için çok büyük bir değer taşıdığını ve ilişkilerinin zamanla daha da gelişmesini ümit ettiğini kaydetti.

-Khan

İngiltere Milletvekili Afzal Khan da kabulde yaptığı konuşmada, ülkede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İngiltere’nin Manchester şehrinde yaşayan birçok Kıbrıslı arkadaşının kendisini Kıbrıs’ı ziyaret etmesi için cesaretlendirdiğini söyleyen Khan, “Bu yüzden burada olmaktan çok memnunum.” dedi.

Milletvekili Khan, son dönemde yaşanan kritik olaylar hakkında da konuşarak, “Bence dünya çok fazla acı gördü, çok fazla da belirsizlik var.” ifadelerini kullandı.

Savaşın asla bir cevap olmadığının altını çizen Khan, yapılması gerekenin barışçıl bir şekilde konuşup, barış içinde yaşamak olduğunu söyledi.

Afzal Khan, ilişkileri geliştirmekten mutlu olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile milletvekili Afzal Khan, karşılıklı plaket ve hediye takdiminde bulundu.