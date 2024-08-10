Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü’nün faaliyetlerini yakından takip ettiğini dile getirerek, sosyal sorumluluk kapsamı altında yapılan ve ekip ruhu ile devam eden çalışmalardan memnuniyet duyduğunu ifade etti ve başarılar diledi.

Tatar, sürdürülen yardım çalışmalarının çağdaş değerler ışığında devam etmesi temennisinde bulunarak, halk adına yapılan bu kapsamlı çalışmaların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin zenginliği ve değerinin bir göstergesi olduğunu da belirtti.

Beyatlı

Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü Başkanı Özge Beyatlı da, Cumhurbaşkanı Tatar’ı ziyaret etmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Atatürk ilke ve prensiplerini benimseyerek ilerleyen ve karşılıksız hizmet etmeyi planlayan bir yapıya sahip olduklarının altını çizdi.

Kulüp olarak, 2005 yılından itibaren özellikle eğitim ve sağlık alanında önemli katkı ve hizmetlerde bulunduklarını ifade eden Beyatlı, yürüttükleri çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi verdi.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Tarım, Hayvancılık ve Girişimcilik Danışmanı Ahmet Hamdi de hazır bulundu.