Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi açılışı için ülkede bulunan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkının onuru, bağımsızlığı ve özgürlüğünün simgesi olduğunu belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 40’ıncı yıl dönümü kutlamaları kapmasında ülkede bulunan Etimesgut Belediye Başkanı ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyarette gezip çok beğendiği Türk Tarih Müzesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de olması temennisinde bulunmasının ardından Etimesgut Belediyesi’nin, Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi’nin yapılmasına katkı koyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş gününde açılacak müze sayesinde Kıbrıs Türk tarihindeki mücadelelerin, anıların, başarıların ve kahramanların gelecek nesillere aktarılacağını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, müze yapımında karar alan ve emeği geçenleri tebrik etti.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı yılını kutladı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Ankara Etimesgut Belediyesi katkılarıyla yapılan Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi’nin hayırlı olmasını diledi.